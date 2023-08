Verdachten steekpartij Zomercarnaval herkenbaar op politiefoto’s

Tekst gaat verder onder de video. Gezocht! Viertal betrokken bij steekincident zomercarnaval:

„Dat hebben ze niet gedaan”, zegt een woordvoerder. De politie is nog op zoek naar vier verdachten en roept mensen op zich te melden als ze de verdachten herkennen.

Tekst gaat verder onder het X-bericht.

Aanleiding voor de steekpartij was waarschijnlijk een ruzie op de avond van zaterdag 29 juli in een drukke straat met uitgaansgelegenheden in het centrum van de stad. Bij het incident raakte een 29-jarige man gewond. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Hoe het slachtoffer eraan toe is weet de woordvoerder niet. Dit vanwege privacyredenen.

Op een van de foto’s die de politie naar buiten heeft gebracht is een man te zien met een mes in zijn handen. Hij wordt verdacht van het steken. Te zien is ook dat de verdachte zijn shirt heeft uitgedaan. De andere drie mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Drie van de vier verdachten waren de afgelopen week nog geblurd in beeld gebracht omdat zij mogelijk minderjarig zijn.

Grotere aanhoudingskans

Mochten de verdachten eind deze maand nog niet zijn aangehouden, dan overweegt de politie de beelden ook te delen via de misdaadprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.

„Beelden waarop verdachten herkenbaar in beeld worden gebracht leiden tot een grotere aanhoudingskans”, aldus de woordvoerder. „Uit cijfers blijkt dat ongeveer in 40 procent van de zaken aanhoudingen volgen bij publicatie van herkenbare foto’s op televisie en op sociale media.”