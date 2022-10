120 doden bij halloweenfeesten in Seoul

In de mensenmassa die zich had verzameld in de buurt van het Hamilton-hotel, in het uitgaansdistrict Itaewon, brak om nog onduidelijke redenen ineens grote paniek uit.

Behalve de doden vielen er in de chaos ook nog minstens honderd gewonden te betreuren; sommigen van hen zijn er slecht aan toe. Mogelijk loopt het dodental nog verder op. Veel mensen kregen een hartaanval en zijn ter plekke gereanimeerd, maakten de autoriteiten bekend. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders.

Ⓒ ANP / AFP

Bij de hulpverleningsdienst kwamen in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan. Zo’n vierhonderd agenten zijn op de been en nog eens 850 medici werden opgeroepen.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad ingelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul. Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.

Bent u in Seoul? We komen graag in contact. De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken

Let op, onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Later meer.