Tientallen mensen krijgen hartaanval tijdens Halloween-evenement Seoul

Minstens vijftig mensen zouden worden gereanimeerd.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Op sociale media wordt gespeculeerd over een mogelijke „lading verkeerde pillen”, maar volgens BNO News was er sprake van verdrukking.

In het desbetreffende gebied zouden ruim 100.000 nachtelijke feestvierders het eerste Halloween-evenement buiten zonder mondmasker vieren sinds het uitbreken van de pandemie.

Later meer.