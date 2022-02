Van verplicht testen tot 2G: regels in vakantielanden streng én verwarrend

Reizen

Grieks eiland Lesbos aangename verrassing

Af en toe worden we zo aangenaam verrast door natuur, vriendelijkheid, heerlijk eten en geschiedenis dat we er eigenlijk niet meer weg willen. Het Griekse eiland Lesbos is zo’n bestemming. Wij verkenden het rijke eiland in een paar dagen en wisten meteen: hier komen we zeker nog eens terug.