Journalist deelt beelden schoppartij: ’Ziekelijk gewelddadig’

Hij hield aan het voorval verwondingen over, onder meer in zijn gezicht. De journalist plaatste beelden daarvan op sociale media.’Kijk, zo zie je eruit als je wakker wordt na een gezellig avondje kopschoppen’.

„Dit was ziek gedrag”, zegt Wellens tegen De Telegraaf. „Ik zat in de bioscoop en sprak die jongens aan op hun aso-gedrag: flesjes door de zaal gooien en zo. Buiten wachtten ze me op. Eén sprong van z’n scooter en schopte mijn benen onder me uit. Daarop begon de rest op me in te schoppen. Alles voltrok zich binnen een mum van tijd. Echt zo ziekelijk gewelddadig, daar schrik je van.”

Wellens wist een deel van de aanval te filmen. Hij noteerde het kenteken van een van de scooters van de aanvallers en doet aangifte.

De journalist heeft overigens niet de illusie dat de daders van de schoppartij bij Pathé De Munt, in hartje Amsterdam, zullen worden opgepakt. „Nee, dat zal vast niet gebeuren. Uit heel hun houding blijkt ook dat deze jongens weten dat de stad van hun is. Als je open en bloot zoveel geweld gebruikt, dan ben je echt niet bang voor het gezag.”