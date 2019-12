Aalst haalt carnaval van erfgoedlijst na klachten over racisme

Dat zei burgemeester Christoph D’Haese tegen TV Oost Nieuws en VTM.

Het carnaval in Aalst kwam tijdens de vorige editie in opspraak omdat er Joodse karikaturen stonden afgebeeld op een praalwagen. Het leidde tot veel kritiek van vooral Joodse organisaties. D’Haese wil zich niet laten censureren door Unesco en vraagt de organisatie daarom het feest van de lijst te halen. „Aalstenaars hebben het gehad met de verwijten. Wij zijn geen antisemieten of racisten. We houden de eer aan onszelf en nemen afstand van de Unesco-erkenning.”

Het carnaval van Aalst staat sinds 2010 op de lijst van Unesco.