Twee gewonden bij steekpartij Zaandam, verdachte aangehouden

Het is onduidelijk hoe de gewonden er aan toe zijn. Er is een traumahelikopter geland om medische hulp te bieden. De toedracht van de steekpartij is nog onbekend.

Er was een burgernetactie gestart waarin werd gevraagd uit te kijken naar de verdachte. Het zou gaan om een een donker getinte man van veertig jaar met een mager postuur, hij droeg donkere kleding en een capuchon. De politie vroeg mensen die de man hadden gezien zelf geen actie te ondernemen maar met 112 te bellen.