Baby van drie maanden overleden in sporthal Ter Apel

„Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan”, zo laat het COA weten. Wat de nationaliteit en geslacht van de baby is en hoe die in Ter Apel terechtkwam, wil het COA niet zeggen. Afgelopen nacht is nog vergeefs hulp verleend aan het slachtoffer.

„Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht”, aldus het COA. „Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.”

Dat de omstandigheden in aanmeldcentrum te wensen overlaat, is bekend. En dat geldt niet alleen voor de praktijk van asielzoekers die buiten slapen. In het aanmeldcentrum zijn de omstandigheden er amper beter op, zo merkten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op. In juni schreven ze hierover een brandbrief aan het kabinet. Kwetsbare kinderen verblijven dagen achtereen in nachtopvang, hebben geen toegang tot onderwijs of medische zorg en krijgen niet de begeleiding en hulp krijgen die nodig is, zo oordeelden de inspecties. „Hun situatie moet snel verbeterd worden.”