Senaat stemt D66-wet voor weigeren ongevaccineerden in de kinderopvang weg

Het initiatiefvoorstel, dat uit de kokers komt van D66-Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakers, beoogde om kinderopvangcentra zelf het recht te geven om te bepalen dat kinderen die geen prik tegen kinderziektes hebben gehad te kunnen weigeren, voor de veiligheid van andere kinderen. Begin 2020, vlak voor het uitbreken van de coronapandemie, werd het voorstel nog met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

Veel partijen in de Senaat vinden dat het voorstel ongewenste neveneffecten zouden kunnen ontstaan in de kinderopvang die wel om corona gaan, bijvoorbeeld tot een onderscheid in de opvang tussen kinderen die wel of niet tegen corona zijn gevaccineerd.

Reparatie

De initiatiefnemers Paul van Meenen en Rens Raemakers wilden nog met een zogeheten novelle het initiatiefvoorstel repareren. Dat is een manier om het voorstel inhoudelijk te verbeteren of aan te vullen. In de praktijk is het voorstel dan weer terug bij af: dan moet het opnieuw door de Tweede Kamer, en dan weer door de Eerste Kamer.

De stemming in de senaat werd enkele weken uitgesteld om de reparatie een kans te geven, maar D66 had meer tijd nodig en wilde de stemming drie maanden uitstellen. Dat lukte niet. Onder meer voorstander VVD zag zich daardoor genoodzaakt om toch tegen de voorgestelde wetswijziging te stemmen.

„Ik heb aangegeven de bezwaren te erkennen en de wet aan te willen passen, maar die kans heb ik niet gekregen”, zegt Van Meenen in een reactie. „De wet is nooit bedoeld om coronavaccinaties verplicht te stellen. De wet is bedoeld om kinderen te beschermen en ouders zekerheid te bieden.”

Tweede tik

Het is de tweede keer in een week dat D66 een tik krijgt met medisch-ethische kwesties. Vrijdag kreeg het voorstel voor voltooid leven forse kritiek te verduren van de Raad van State, dat oordeelde dat er niet genoeg waarborgen waren ingebouwd om ervoor te zorgen dat mensen niet ondoordacht of overhaast uit het leven zouden stappen.