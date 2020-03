GroenLinks-Kamerlid Diks wethouder in Groningen

GroenLinks laat in een verklaring weten dat er een beroep is gedaan op Diks vanwege haar ’brede bestuurlijke ervaring en grote netwerk in Noord-Nederland’. Ze was eerder wethouder in Leeuwarden en werd met voorkeursstemmen gekozen in de Tweede Kamer.

Diks lag afgelopen najaar nog flink onder vuur. Steen des aanstoots was de maximale verblijfskostenvergoeding van opgeteld 46.000 euro die Diks opstreek. Ze kreeg de vergoeding omdat ze Leeuwarden als woonadres had opgegeven, terwijl ze het leeuwendeel van de tijd in haar appartement in Den Haag zou verblijven. Volgens Diks verdeelde ze haar tijd tussen beide adressen. Na onderzoek door de integriteitsadviseur van de Tweede Kamer betaalde ze het bedrag alsnog terug.

Deze kwestie kwam naar buiten nadat was gebleken dat Diks haar ’schadeloosstelling’ als Kamerlid van jaarlijks 120.000 euro had laten aanvullen met 7000 euro tot haar oude wethouderssalaris. Na ophef daarover en druk van de partijleiding besloot ze ook het wachtgeld terug te betalen.