België wil tijdelijk verbod niet-noodzakelijke reizen binnen EU

In oktober spraken de lidstaten af niet meer op eigen houtje de grenzen dicht te zullen gooien. In het voorjaar hadden verschillende EU-landen hun grenzen gesloten waardoor het goederenvervoer her en der vastliep en reizigers strandden. Ondanks de afspraak lieten Nederland en België in december tijdelijk het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk stilleggen uit angst voor de nieuwe variant die bij de Britten huishoudt. België liet ook geen Eurostartreinen meer toe en Frankrijk sloot de grenzen voor de Britten even helemaal.

België was een van de landen die al vroeg na de eerste uitbraken in het voorjaar de grenzen met zijn buurlanden sloot en zijn inwoners tijdelijk verbood voor „niet-essentiële verplaatsingen” de deur uit te gaan. Dat gold voor reizen in eigen land en ze werden dus ook niet geacht de grens over te steken als dat niet strikt noodzakelijk was. Ook werden inwoners uit andere EU-landen geweerd, met uitzondering van bijvoorbeeld grensarbeiders of medisch personeel.

De Europese Commissie riep de lidstaten dinsdag op om niet-essentiële reizen sterk te ontmoedigen, maar het vrije verkeer binnen Europa niet stil te leggen.