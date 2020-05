Minder water uit de kraan door extreem verbruik

Dat meldt waterbedrijf Vitens, dat de klanten dringend oproept om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine en het wassen van de auto moet even wachten.

Volgens Vitens bleek zaterdagmiddag al dat het waterverbruik sterk steeg, onder meer in de omgeving van Barneveld, in de Achterhoek en in Twente. Dat zijn gebieden die toch al zeer te lijden hebben onder de aanhoudende droogte. De grondwaterstand is daar ook buitengewoon laag, terwijl het waterpeil in de grote rivieren ook laag staat. Het extreme waterverbruik breidde zich in de loop van zaterdag nog uit.

Vitens verzorgt het drinkwater voor 5,6 miljoen huishoudens in vijf provincies. Het drinkwaterbedrijf roept gebruikers in de zeer droge zomers van de laatste jaren al steeds op om zuiniger te zijn met drinkwater.

Vitens verwacht dat de lage waterdruk het hele pinksterweekeinde zal aanhouden.