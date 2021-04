Medici twijfelen aan bestaan groepsimmuniteit

Op de mondkapjes na lijkt het oude normaal bijna terug op deze markt in Tel Aviv. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De Israëlische professor Eyal Leshem ziet maar één verklaring: groepsimmuniteit is volgens deze medicus, verbonden aan het grootste ziekenhuis van het land even buiten Tel Aviv, de reden dat het aantal coronabesmettingen in Israël sterk aan het dalen is. Collega’s zetten daar echter hun vraagtekens bij. Bestaat er wel zoiets als groepsimmuniteit?