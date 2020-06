Dreiging en noodverordening in Eindhoven

Volgens het Eindhovens Dagblad is de maatregel genomen omdat jongeren op sociale media hadden opgeroepen de rellen van eerder deze week in Helmond te overtreffen. Getuigen zeiden dat in het gebied waarvoor de noodverordening geldt vuurwerk is afgestoken.

Dinsdagavond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich in de binnenstad van Helmond. In de omgeving van de Heistraat werden stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in. Die voerde charges uit waardoor de jongeren uit elkaar werden gedreven. De gemeente Helmond kondigde een noodbevel af.

De verordening in Tongelre geldt tot vrijdagochtend 6 uur. „We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. Onze inzet vanavond is erop gericht om bewoners en ondernemers in Eindhoven optimaal te beschermen. We treden hard op tegen openbare ordeverstoringen”, aldus de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester.