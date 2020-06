Noodverordening uit angst voor rellen Eindhoven: 5 jongeren opgepakt

Burgemeester, Openbaar Ministerie en politie laten weten dat er maatregelen zijn genomen omdat zij niet toestaan dat „bepaalde groepen” de orde verstoren en de veiligheid in gevaar brengen. „Dat tolereren we niet. We treden hard op tegen openbare ordeverstoringen”, melden ze. De politie staat onder meer met paarden paraat om eventuele onlusten de kop in te drukken.

Op sociale media zouden jongeren hebben opgeroepen tot verstoring van de openbare orde in het stadsdeel Tongelre. En in die berichten wordt verwezen naar Helmond, waarbij wordt aangegeven dat „Eindhoven dat beter kan”, schrijft burgemeester John Jorritsma aan de gemeenteraad. Er zou expliciet opgeroepen zijn tot rellen, brandstichting en vuurwerk. Deze signalen kwamen binnen bij politie, maar ook van onder meer bewoners en ondernemers uit de buurt, aldus Jorritsma, die aangeeft dat ook ”’hardekernsupporters’ voornemens zijn de openbare orde flink te gaan verstoren.

Rellen Helmond

Dinsdagavond misdroeg een groep van tussen de 100 en 150 jongeren zich in de binnenstad van Helmond. In de omgeving van de Heistraat werden stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. Om de orde te herstellen greep de mobiele eenheid in. Die voerde charges uit waardoor de jongeren uit elkaar werden gedreven. De gemeente Helmond kondigde een noodbevel af.

Donderdagavond zeiden getuigen dat in het gebied waarvoor de noodverordening geldt vuurwerk is afgestoken. De verordening in Tongelre geldt tot vrijdagochtend 6 uur. „We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. Onze inzet vanavond is erop gericht om bewoners en ondernemers in Eindhoven optimaal te beschermen. We treden hard op tegen openbare ordeverstoringen”, aldus de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en burgemeester.