Kabinet komt in spijkerbroek en sportshirt bijeen

„Even uit het ritme en iets verder kijken”, zegt premier Rutte, gehuld in een T-shirt van een hardloopmerk, over de heidag. Met zijn ploeg bespreekt hij onder meer welke onderwerpen er bij Prinsjesdag aan de orde moeten komen.

Er wordt ook verder vooruit gekeken. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vat dat brainstormen samen: „Wat gaan we nou de tweede helft van de kabinetsperiode doen?”

Dat brainstormen gebeurt duidelijk in goede sfeer, zo bleek tijdens het ingelaste persmoment vanmiddag in de tuin van Hotel Bos & Ven. Die locatie was niet zomaar gekozen. Het kabinet-Gerbrandy, dat in oorlog in ballingschap in Londen zat, vergaderde bij terugkeer in 1944 in dit hotel. Toen was alleen het zuiden nog bevrijd. Dit jaar en volgend jaar wordt gevierd dat Nederland 75 jaar is bevrijd, dus het kabinet leek vergaderen op deze locatie een passende aftrap van die bijzondere periode. De rest van de dag wordt er door vergaderd.

Bewindspersonen mogen tijdens de heidag aangeven wat er op hun terrein speelt en delen waar het kabinet rekening mee zou moeten houden. Duidelijk werd in elk geval dat bewindslieden in willen zetten op de woningmarkt, daar is nog veel krapte. Er moeten simpelweg veel meer huizen bij gebouwd worden. Ook de zorgen over de Brexit zijn besproken en het kabinet wil zich buigen over het vele flexwerk en over de vraag hoe die werknemers beter beschermd kunnen worden.

Het kabinet bespreekt achter de schermen ook dat het een andere toon wil aanslaan. Niet langer meer zo focussen op koopkrachtbeloftes, daar raken mensen achteraf alleen maar teleurgesteld van. Minder er over praten, meer het de mensen laten merken dat het goed gaat, is het idee. Maar hoe precies, dat is de uitdaging voor de komende weken.