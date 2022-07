’We willen ons eigen oude Whitby terug’

Premium Binnenland

Vakantie strandt op Schiphol: ’Koffers zijn in Nice, wij weer thuis’

Wat een mooie rustige vakantie had moeten worden aan een idyllisch watertje in Italië eindigde in een totale chaos en een enorme teleurstelling op Schiphol. „Ik ben totaal uitgeput met flinke hoofdpijn”, verzucht Marcel van Oss na een dag lang ellende in de rij op de nationale luchthaven. „De koffer...