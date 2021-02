Lintje voor verzetsheldin Selma van de Perre

De nog altijd kraakheldere Van de Perre – sinds vorig jaar golft ze niet meer – krijgt de onderscheiding vanwege haar niet aflatende inzet om de herinnering aan de oorlog levend te houden. Als een van de laatste overlevenden van het concentratiekamp Ravensbrück blijft Van de Perre haar oorlogservaringen onvermoeibaar vertellen.

Dat verhaal heeft ze vorig jaar uiteindelijk opgeschreven in een succesvol boek: Mijn naam is Selma. De Joodse Selma Velleman duikt in 1942 onder, verft haar haren blond en sluit zich als Marga van der Kuit aan bij het Nederlandse Verzet. Het is haar taak om bonnen te distribueren. In juni 1944 wordt ze opgepakt, waarna ze enkele maanden later een gruwelijke tijd doormaakt in vrouwenkamp Ravensbrück.

Westerbork

Ze overleeft, in tegenstelling tot haar vader, moeder en jongere zus. „Toch heb ik jarenlang het gevoel gehad dat ik geluk heb gehad”, vertelt ze in Londen, waar ze sinds de afloop van de Tweede Wereldoorlog woont. „Ik heb de oorlog tenslotte overleefd. Maar de laatste jaren denk ik daar iets anders over. Een vriendin vertelde me dat het geen geluk was geweest, maar dat ik op beslissende momenten ja of nee had gezegd, of ergens rechtsomkeert had gemaakt. Nee, het was niet zo dat ik het geluk had afgedwongen. Maar het is meer een soort van intuïtie om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen. Dat is anders dan gewoon geluk hebben.”

Selma van de Perre is geridderd voor haar goede werk in de oorlog. Ⓒ Foto De Telegraaf

Een van die momenten kwam toen ze terugkeerde naar haar werk in een bontfabriek in Amsterdam. Ze had net een pakje op de post gedaan naar Westerbork, want ze vermoedde dat haar vader daar zat. Ze besloot uiteindelijk die dag niet terug te keren naar de fabriek. Achteraf bleek dat alle medewerkers door de Duitsers waren opgehaald. „Niemand heeft de oorlog overleefd”, vertelt Van de Perre.

Ravensbrück

In Ravensbrück kreeg ze op een gegeven moment de vraag of ze niet naar Mütterheim wilde gaan. „Ik wist niet wat het was, maar ik zei dat ik het niet wilde. Dat kon toen nog. Achteraf werd me duidelijk dat het en plek was waar je verplicht werd om Arische kinderen te baren met Duitsers. Dat is me bespaard gebleven.” Na de oorlog vertrekt ze naar Londen.

Het huidige uitgaansverbod vindt ze ’vervelend’. Ze had vanwege haar koninklijke onderscheiding het liefst een groot feest gegeven. Maar dat moet even wachten. Echt klagen doet ze niet. Ze begrijpt ook niet goed wanneer anderen dat doen. „Nu mag je de deur niet uit, maar in de oorlog waren er mensen die jarenlang letterlijk onder de grond leefden. Nee, het is vervelend, maar echt niets vergeleken met de oorlog.”