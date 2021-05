Pasgeboren baby in zak Brabantse Wernhout blijkt meisje

De politie kreeg rond 17.30 uur een melding van een getuige die zijn honden aan het uitlaten was. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen in een groene vuilniszak naast een afvalbak.

„Eventuele camerabeelden worden bekeken. Het lichaam van het meisje zal worden onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over doodsoorzaak en identiteit”, meldt de politie, die zich ook zorgen zegt te maken over de moeder. „Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig. Ook getuigen die vermoeden wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen. Daarnaast sluiten wij niet uit dat de moeder woonachtig is in België, ook getuigen daar kunnen contact met ons opnemen.”

De politie kwam ter plaatse en doet nog verder onderzoek. De omgeving werd afgezet, de buurt is onderzocht. De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het park op zich te melden.