Hoop op ’tweede generatie’ vaccins: spray en pil beter houdbaar en minder eng

Amsterdam - Gaan de coronavaccins de toekomst bepalen of worden het de virusremmende medicijnen? Nu we weten dat het virus niet zal verdwijnen, heeft hoofdwetenschapper van de WHO dr. Soumya Swaminathan gezegd vooral uit te kijken naar ’tweede generatie Covid-19-vaccins’.