Indiase boer beschildert hond om apen af te schrikken

Srikanta Gowda, zoals de boer heet, is volgens de Indiase krant Deccan Herald op het idee gekomen toen hij bij een bevriende boer bezocht die een neppe tijger had staan die fungeerde als apenverschrikker. Volgens Gowda had dat daadwerkelijk effect en bleven de apen weg.

Hij nam de kunsttijger mee naar zijn eigen boerderij om te zien of het ook daar effect had en, het werkte. Na twee dagen verplaatste hij de verschrikker en het effect bleef aan. Maar, Gowda wist volgens Deccan Herald dat hij niet elke twee dagen de kunsttijger kon verplaatsen en bedacht daarom een andere oplossing: hij bewerkte zijn hond met haarverf zodat het dier de apen kon weghouden.

Andere apenverschrikkers

Niet alleen honden en neppe tijgers worden ingezet in de strijd tegen de primaten, ook afbeeldingen van tijgers en zelfs knuffels moeten de klus klaren. Er zijn volgens de Deccan Herald zelfs boeren die enkel geluid afspelen om hun landbouw te beschermen.