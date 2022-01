Coronaproblemen onder passagiers op meerdere cruiseschepen

De besmette buitenlandse opvarenden, die aan boord in hun hut moesten blijven, zijn inmiddels door medische instanties in Noord-Italië opgevangen. Anderen die in de buurt van Genua wonen mochten naar huis en moeten daar in quarantaine blijven.

Volgens de havenautoriteiten zal het cruiseschip de reis voortzetten naar Civitavecchia, ten noordwesten van Rome, waar de coronapositieve passagiers uit het midden en zuiden van Italië van boord gaan. Het merendeel van de getroffen passagiers van de MSC Grandiosa komt volgens mediaberichten uit Italië.

Eerder deze week maakte corona een einde aan twee andere cruisereizen rond de jaarwisseling. Bijna 3000 passagiers van de Aida Nova van Aida Cruises en ongeveer 2000 opvarenden van Mein Schiff 6 van rederij TUI Cruises zijn op weg naar huis nadat aan boord corona was uitgebroken. De Mein Schiff 6 beëindigde de reis in Dubai.

Aida Cruises besloot de cruise van de Aida Nova in Lissabon te staken na enkele besmettingen aan boord. Van de ruim 1300 opvarenden zouden er 60 besmet zijn met corona. Zij worden ter isolatie in hotels ondergebracht.

