Rover hekelt hogere toeslag IC Direct

De toeslag op het traject Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Breda gaat omhoog van 2,40 naar 2,60 euro. De abonnementen worden deze zomer volgens Rover ruim 10% duurder.

,,De reiziger is de malaise afgelopen winter nog niet vergeten”, stelt Rover-directeur Freek Bos, “bijna een kwart van de treinen reed toen te laat. De uitval was hoog en de hinder voor reizigers enorm. Het heeft tijd nodig om het vertrouwen van de reiziger te herstellen”.

NS reageert verbaasd. ,,De prijsverhoging zou al per 1 januari 2019 plaatsvinden, maar is uitgesteld tot 1 juli. Deze datum is voor niemand een verrassing. De kosten stijgen, we doen het niet zomaar”, aldus een woordvoerder.

Ondanks inflatie en een btw-verhoging is de ICD-toeslag volgens hem twee jaar niet duurder geworden. ,,Om reizigers te stimuleren de drukke spits te mijden, krijgen reizigers in daluren 40% korting op de toeslag.”

Reden voor het uitstel begin dit jaar was dat NS eerst de softwareproblemen die regelmatig voor haperingen in de treindienst zorgden, wilde oplossen. ,,Dat is inmiddels gelukt, zodat de hsl-treinen veel beter op tijd rijden. De toeslag kan daardoor weer wat stijgen.”

De Intercity Direct is tussen Amsterdam en Rotterdam de snelst groeiende trein van Nederland. Om de kans op een zitplaats te vergroten, rijden er nu elk uur vijf in plaats van vier treinen die ook langer zijn.