De snelle hap verdringt de traditionele Parijse bistro’s Gemeente Parijs niet happig op fastfood, maar opmars lijkt onstuitbaar

Tegen de McDonald's aan Rue des Petits Carreaux werd aanvankelijk hevig geprotesteerd. Ⓒ foto Bart Koetsier

Parijs - Fastfoodtenten maken een opmars in Parijs: het aantal restaurants verdubbelde in de afgelopen tien jaar. De gemeente is niet zo happig op grote, Amerikaanse ketens, en ook de klassieke bistro is er niet altijd blij mee. ,,Gaan ze hun Big Mac stiekem op ons terras zitten opeten.”