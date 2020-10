Oproep: wat heb jij van Jan des Bouvrie thuis?

Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Gisteren overleed onze bekendste binnenhuisarchitect Jan des Bouvrie. Hij maakte design mogelijk voor ’de gewone man’. Zo stond bij bouwmarkt Gamma een exclusieve Jan des Bouvrie-verflijn in de schappen en stonden woonbladen in de jaren ’70 en ’80 al vol met zijn ’witte interieurs’. Heeft Jan des Bouvrie jouw interieur blijvend beïnvloed en wil je daar graag meer over vertellen? Mail dan met onze verslaggever Niels Kalkman via [email protected] en vermeld je naam en telefoonnummer, of neem contact op via de WhatsApp-tiplijn: +31613650952.