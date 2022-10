Franse premier grijpt naar noodmaatregel om staking te breken

Borne doet dat door procedures te starten om al het personeel dat essentieel is voor het functioneren van de geblokkeerde bedrijven te dwingen aan het werk te gaan en te zorgen voor de levering van brandstof. Om dat te doen moeten de hoogste gezagdragers in de departementen, de prefects, worden ingeschakeld.

Er is maandag al een loonakkoord bereikt in het arbeidsconflict bij Esso-Exxonmobil in Frankrijk, maar een minderheid van het personeel bij de onderneming, met name dat van raffinaderijen, is het oneens en staakt door. Borne beklemtoonde in haar toespraak tot het parlement dat een minderheid voor alle problemen zorgt, berichten Franse media.

Bij ongeveer een derde van de tankstations, vooral in het noorden en in de regio Parijs, is de voorraad van een of meer brandstoffen op. „De toestand voor onze burgers is zo moeilijk en op veel plaatsen onverdraaglijk”, aldus Borne. Ook bij de energiegigant TotalEnergies zijn er stakingen en blokkades. Borne riep op snel tot een akkoord te komen. Anders gaat ze daar op dezelfde manier ingrijpen.