'VPRO begrijpt niet eens dat ze fout zaten met Kaag'

Het wereldbeeld van Sigrid Kaag en dat van nagenoeg de gehele publieke omroep sluit zo naadloos bij elkaar aan dat men zich bij de VPRO niet eens realiseert dat de inhoudelijke bemoeienis van D66 met de omstreden Kaag-docu onacceptabel is. ,,Ze gaan er vanuit dat hun blik op de werkelijkheid de enige juiste is. Hun doel was het om Sigrid Kaag premier te maken”, zegt verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. ,,Wekenlang was Kaag niet van het scherm te slaan, slechts omgeven door ja-knikkers en bewonderaars”.