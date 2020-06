President Nkurunziza van Burundi plots overleden

Nkurunziza, die 55 jaar is geworden, bezweek in een ziekenhuis in Karuzi. Nkurunziza kwam aan de macht in 2005 aan het einde van een lange burgeroorlog waarbij 300.000 mensen omkwamen.

Nkurunziza heeft zich ontpopt als een groot criticus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en van de manier waarop de wereld op het coronavirus reageert. Burundi zette de hoogste vertegenwoordiger van de WHO het land uit. Ook drie andere experts moesten vertrekken.

De minister zou de WHO „onacceptabele inmenging” verwijten in de wijze waarop de strijd tegen de virusuitbraak wordt gevoerd.

Bekijk ook: Burundi zet experts van WHO het land uit tijdens coronacrisis

Dat de president is overleden aan een hartaanval, wordt overigens met argusogen ontvangen. De vrouw van Nkurunziza, Denise Bucumi Nkurunziza, is besmet met het coronavirus. Zij werd twee weken geleden naar Kenia overgebracht om in een gespecialiseerd ziekenhuis betere zorg te krijgen.

Couppoging

In 2015 ontstond grote onrust in Burundi toen Nkurunziza aankondigde een derde termijn als president te willen terwijl in de grondwet een maximum van twee termijnen staat. Hij vond dat hij maar een termijn regeerde omdat hij bij de eerste niet was gekozen door het volk maar was aangesteld.

In de periode van chaos en geweld die volgde overleefde Nkurunziza in 2015 een coup tegen zijn regering. Hij was op dat moment in Tanzania waar een top was over de crisis in Burundi. Even leek het erop dat hij niet meer kon terugkeren in Burundi maar later bleek dat de meeste milities nog achter hem stonden. Ondertussen had de bevolking al feest gevierd in de straten omdat gedacht werd dat de president was afgezet.

Door de onrust ontvluchtten duizenden mensen het land en vielen diverse doden. Nkurunziza deed uiteindelijk toch mee aan de verkiezingen en won die ook.

Bij de verkiezingen in mei 2020 deed Nkurunziza niet mee. Zijn partijgenoot Evariste Ndayishimiye won.