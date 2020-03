Uitstel of afstel Lelystad Airport?

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kondigde dinsdag aan dat Lelystad Airport in november 2021 de poorten opent, opnieuw een jaar later. Door de coronacrisis is er voorlopig geen overloopluchthaven voor Schiphol nodig, zo stelt de VVD-bewindsvrouw.

Regeringspartij VVD, groot voorstander van de opening, heeft begrip voor het besluit. „Het nieuwe Lelystad Airport is onderdeel van Schiphol. Aangezien we momenteel nauwelijks vanaf Schiphol vliegen is het niet meer dan logisch om de opening uit te stellen”, reageert Kamerlid Remco Dijkstra. „Hopelijk komt snel de tijd weer terug dat we een fijne vakantievlucht kunnen boeken, dan wordt ook Lelystad weer van belang.”

De directie van Lelystad Airport roept de politiek op om wel snel een besluit te nemen over de opening in november. Achter de schermen speelt de angst mee dat er naar de verkiezingen in maart 2021 een andere wind kan waaien in politiek Den Haag. Als het vliegveld in november open moet, dan zal er uiterlijk in april 2021 een politiek besluit moeten worden genomen. De VVD wil nog niet vooruitlopen op de besluitvorming.

Afstel

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn al langer kritisch over de opening van Lelystad Airport. „Een logisch besluit”, reageert D66-Kamerlid Jan Paternotte op het nieuwe uitstelbericht. Hij verwijst verder naar onderzoeksresultaten van het RIVM, daaruit blijkt dat de stikstofneerslag van vliegtuigen iets hoger ligt dan in berekeningen is meegenomen. De politicus geeft actiegroepen een compliment: „Bewoners haalden verkeerde stikstofberekening uit milieurapport.”

De ChristenUnie is nog kritischer. Kamerlid Eppo Bruins concludeert dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn: „Dat betekent simpelweg: ’ga terug naar start’.” De kleine regeringspartij heeft nog steeds moeite met het feit dat zelfstandige groei -door Europese regels- mogelijk is op Lelystad Airport, terwijl de luchthaven is bedacht om vakantievluchten over te nemen van Schiphol. „Daar moet opnieuw naar gekeken worden”, zegt Bruins.

Oppositiepartijen GroenLinks en SP pleiten voor afstel. GL-Kamerlid Suzanne Kröger: „Alle seinen staan op rood. Het is ondenkbaar dat we in deze klimaatcrisis nog een nieuw vliegveld openen.”