’Beroemd Amerikaans motortreffen is superverspreider’

STURGIS - Vorige maand kwamen 460.000 Amerikaanse motorfanaten op hun choppers en Harleys bijeen voor het jaarlijkse treffen in het plaatsje Sturgis in South-Dakota. Helmen zijn er traditioneel niet nodig, afstand houden dit jaar ook niet, laat staan het dragen van mondkapjes of het wassen van de handen. Zes weken later blijkt het motorevenement te zijn uitgegroeid tot een ’superspreader event’ groter dan het Oostenrijkse Ischgl. Maar liefst 266.000 besmettingen zijn volgens wetenschappers terug te voeren op Sturgis.