Illegale slaapplekken kerk Den Haag ontruimd

Ⓒ Gemeente Den Haag

DEN HAAG - In de voormalige Theresiakerk in Den Haag zijn donderdag 44 illegale slaapplekken ontruimd. De Haagse Pandbrigade, een team van de gemeente die bewoningsmisstanden bestrijdt, ontdekte „provisorische kamertjes” in de kerk en de naastgelegen parochie. Voornamelijk illegale arbeidsmigranten zouden er geslapen hebben.