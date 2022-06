Franse politie biedt excuses aan voor ’intimideren’ vrouw na gesprek met Macron

De agenten kwamen vrijdag naar de school waar de vrouw docent is. Volgens de politie deden ze dat, omdat de vrouw de dag ervoor in gesprek met Macron zou hebben gezegd dat zij ook zou zijn verkracht, ze wilden vragen of ze aangifte wilde doen hiervan. De lerares zei dat het gesprek echter snel een wending kreeg en tegen haar werd gezegd dat het „not done” is om zo tegen de president te praten. Ze sprak hem aan van achter een dranghek terwijl de president op bezoek was in de regio.

Ministers Gérald Darmanin en Damien Abad worden beschuldigd van verkrachting. Ze ontkennen allebei. Macron zei tegen de vrouw dat de ministers nog niet zijn veroordeeld en ze dus als onschuldig moeten worden gezien.