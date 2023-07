Rijkswaterstaat over brandend schip Ameland: ’Soms koelen, soms niet’

De Fremantle Highway, met aan boord 497 elektrische auto’s volgens charteraar K Line, drijft zo’n zeventien kilometer ten noorden van Terschelling, voegt de kustwacht daar aan toe. De sleper Fairplay 30 heeft een sleepverbinding met het schip. Bergers houden de situatie in de gaten en verzamelen informatie om een zo goed mogelijk bergingsplan uit te kunnen voeren. Het kustwachtvliegtuig zal in de ochtend nieuwe beelden van het schip met daarop in totaal 3783 auto’s maken.

Naast de Fairplay 30 zijn er nog enkele andere schepen ingeschakeld om hulp te verlenen bij de bergingsactie. Dat zijn twee extra slepers, een ondersteuningsvaartuig van de bergers, en de Arca – een oliebestrijdingsvaartuig, dat nu vooral zorgt voor verkeersbegeleiding en waarschuwingen aan andere schepen om afstand te houden tot het brandende schip dat eerder wel al uit de vaargeul is gehaald.

Tekst gaat verder onder de video. Video: een helikopter van de Kustwacht filmde woensdag het brandende schip.

Scherp in de gaten

De zegsman kan nog niet aangeven wat er vrijdag wordt gedaan om de ramp te bestrijden. „Omdat alles afhankelijk is van de ontwikkelingen”, legt hij uit. „We houden de situatie scherp in de gaten. Er wordt nog altijd heel veel werk verricht door veel mensen.” Ook wat betreft het koelen van het schip is het afhankelijk van de omstandigheden of dat gebeurt.

„Soms koelen we wel en soms weer niet. Het schip moet wel stabiel blijven en niet uit balans raken, dus daar moeten we voortdurend het oog in houden.” Ook wordt bij de gecompliceerde en daardoor moeilijk te bestrijden brand op de Fremantle Highway in de gaten gehouden of er geen olie lekt, om zo milieuschade in het gebied te voorkomen.

De brand zou wellicht in een van de elektrische voertuigen in het ruim zijn ontstaan. Het onder controle krijgen kan nog zeker dagen duren, maar een specifiek tijdspad kan niet worden gegeven. Zodra de situatie onder controle is, is het de bedoeling dat het schip naar een veilige haven kan worden gesleept. De Fremantle Highway was onderweg van het Duitse Bremerhaven naar Egypte en zou van daaruit verder varen naar Singapore.