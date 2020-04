OM bekijkt aangifte tegen predikant om ’link corona en zonden’

Houtzager, voormalig VVD-burgerraadslid en getrouwd met een man, verwijst naar de passage ’De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen’. Hij vindt dit een oproep aan de Krimpense politiek om „alle seksuele gerichtheden en relatievormen die niet passen binnen de scheppingsorde uit onze samenleving te bannen.”

De brief is volgens Houtzager een oproep tot handelen om ’anderen’ buiten te sluiten. „Dit raakt mij als Krimpenaar en homo. Maar ook andere Krimpenaren en lhbti’ers lijden onder dit soort standpunten.” Houtzager wil een gerechtelijk of politiek oordeel. „Als een imam dit soort uitspraken doet, is Nederland te klein. Bij een dominee, blijft het stil.”

De predikant was niet bereikbaar voor commentaar. De gemeente laat weten dat de brief aan de raad vertrouwelijk was bedoeld en heeft om die reden ook geen reactie. De politie zegt dat het OM de aangifte heeft ontvangen en binnenkort een vervolgingsbeslissing neemt.

Volgens Houtzager gaat de brief door de oproep tot handelen een stap verder dan de Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit. Het OM oordeelde vorige maand dat deze verklaring, mede ondertekend door SGP-leider Kees van der Staaij, binnen de vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting valt omdat die in direct verband staat met de geloofsovertuiging van de ondertekenaars.