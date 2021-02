Partij Mexicaanse bologna gevonden in strijd tegen uitbraak varkensziekte

De 49-jarige man liep op de grens bij Columbus in New Mexico tegen de lamp. Controleurs zagen de 22 opgestapelde worsten in de achterbak van een Nissan Rogue liggen. Eerder bepaalde de VS dat het geen bologna de grens over wil hebben, uit angst voor het importeren van een varkensziekte.

Omdat het vlees zeer gewild is door Mexicanen kan het op de zwarte markt veel opleveren. De gevonden vleespartij is ingenomen en vernietigd, meldt New York Post.