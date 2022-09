Kamer wil eind aan contact tussen zware criminelen: ’Van de zotte dat dat mag’

„Dat de zwaarste criminelen contact met elkaar mogen hebben, is sowieso van de zotte. Vragen aan de minister hoe dit gevaar de kop in te drukken”, reageert CDA-Kamerlid Anne Kuik op het Telegraaf-nieuws over de vrees voor een link tussen de Mocro-maffia en jihadisten. „Dit is zo gevaarlijk dat hier direct een einde gemaakt aan moet worden”, vindt ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. Hij roept minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op in te grijpen.

PVV-Kamerlid Lilian Helder noemt het ’gevaarlijk’ dat ’zware criminelen vanuit de gevangenis met de buitenwereld communiceren’. JA21-senator Annabel Nanninga vindt het ’buitengewoon zorgelijk’: „De band tussen de radicale islam en de Mocro-maffia is niet nieuw, maar softe gevangenisregels maken het wel heel makkelijk voor Taghi en Mohammed B. om hun verderf te plannen.”

D66-Kamerlid Joost Sneller ’kijkt uit naar maatregelen van de minister’. „Deze meneer is buitencategorie”, zegt hij over Taghi. „Je moet er alles aan doen om te zorgen dat hij niet crimineel handelen kan voortzetten.”

PvdA-leider Attje Kuiken vindt het ’ontluisterend hoe simpel kopstukken uit de Mocro-maffia contact met elkaar kunnen houden’. Het systeem is volgens haar ’zo lek als een mandje met verwoestende gevolgen’. „Het stoort mij dat dit kabinet niet opschiet met maatregelen, terwijl dit soort signalen, van voortgezet crimineel handelen, er nu al geruime tijd zijn.”, vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. „Het kan toch niet dat je hier de urgentie niet van in ziet? Waar blijven de maatregelen?!”.

Volgens hem kan er al ingegrepen worden zonder nieuwe regels, bijvoorbeeld door post te weren. „De wet moet sowieso aangescherpt worden, maar het is de vraag of er nu voldoende gebeurd in de gevangenissen op basis van huidige wet. Voor beide is de minister verantwoordelijk.”

Dat de pijlen intussen naast premier Rutte ook worden gericht op kroonprinses Amalia, leidt in Den Haag ook tot ontzetting. „De terreur van opgepakte maffia gaat gewoon door, met elke kleine vrijheid die er is wordt de vrijheid van anderen ingeperkt”, zegt CDA’er Kuik. „Het is vreselijk dat dit soort veiligheidsmaatregelen kennelijk nodig zijn”, vindt ook SP’er Van Nispen.