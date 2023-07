Nijpend tekort aanmeldcentra: agenten verplicht ingezet bij azc-crisis

Dat staat in een intern bericht van de korpsleiding in handen van De Telegraaf. Voordat de korpsleiding agenten aanwijst om verplicht aan het werk te gaan bij de asielzoekerscentra worden de politiemensen verleid met een verhoging van de dagvergoeding naar 90 euro. Dat was 35 euro. Het bedrag krijgen de agenten bovenop hun salaris.

De maatregel geldt tot 15 september. In augustus wordt besloten of de beloning ook na die datum blijft. De politietak AVIM, voorheen de Vreemdelingenpolitie, is in aanmeldcentra Ter Apel en Budel verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van nieuwe asielzoekers. De dienst kampt al maanden met onderbezetting.