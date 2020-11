’Ex-agent Brian H. leidde coke-bende’

De Rotterdamse haven. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - De ex-agent die vorige week werd aangehouden in een zeer omvangrijk onderzoek naar corruptie en cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven, is Brian H. Hij werkte tot 1 oktober bij de districtsrecherche in Rotterdam. Hij zou een netwerk van ’coke-uithalers’ hebben aangestuurd.