’Bouw tien kerncentrales in Nederland’

AMSTERDAM - Dit is een verhaal uit De Telegraaf van oktober 2019 In 2008 benoemde Time Magazine hem tot ’Held van het Milieu’. Zijn strijd voor hernieuwbare energie werd omarmd door Barack Obama en leidde tot een subsidie-infuus van 150 miljard dollar voor Amerikaanse windmolens en zonneparken. Maar trots voelt Michael Shellenberger allang niet meer. Als het aan de Californiër ligt, bouwt Nederland tien kerncentrales en zweren we wind en zon voorgoed af. „Ik bepleit een wereldwijd moratorium op nieuwe windparken.”