Aantal coronagevallen daalt licht, onzeker of top is bereikt

Het aantal besmettingen „kan alle kanten op gaan, het is moeilijk te voorspellen. We kunnen niet zeggen of het aantal positieve tests nu omlaag gaat, alsnog verder stijgt of een tijdje op dit plateau blijft”, zegt een woordvoerder. De samenleving heeft volgens het RIVM „enige bescherming, doordat mensen de herhaalprik krijgen en door de opgebouwde immuniteit door de zomergolf. Maar het virus blijft best veel circuleren. Als de stijging afvlakt, wil dat niet zeggen dat corona weg is.”

Bij 587 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze daardoor in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is 17 procent minder dan een week eerder toen er 710 corona-opnames waren. Bovendien lieten minder mensen zich bij de GGD testen.

Het RIVM kreeg wel meer meldingen van sterfgevallen. In de afgelopen week kreeg het instituut bericht dat 44 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, tegen 39 een week eerder en 20 de week daarvoor. Het is niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt aan de gevolgen is overleden. Omdat het onbekend is hoeveel sterfgevallen niet zijn gemeld, is het niet duidelijk hoe hoog het werkelijke aantal doden was, en dus ook niet of daar echt sprake is van een stijging.

Thermometer

De overheid gebruikt sinds vorige maand een ’thermometer’ om de corona-epidemie in de gaten te houden, als opvolger van de risiconiveaus. Die ging vorige week voor het eerst omhoog en blijft op stand twee staan, het een na laagste niveau. Voor de samenleving als geheel is er weinig druk, maar kwetsbare groepen lopen extra risico. De thermometer heeft in totaal vier standen.

Het reproductiegetal van het coronavirus is gedaald tot onder de 1, voor het eerst sinds begin september. Het staat nu op 0,97. Dat betekent dat een gemiddelde groep van honderd mensen met corona het virus overdragen aan 97 anderen. Zij besmetten 94 mensen en die steken vervolgens zo’n 91 mensen aan. Langzaam maar zeker zakt het aantal positieve tests, zoals in de weekcijfers ook te zien is.