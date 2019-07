Medisch advies artsen: ’Prijs tabak snel omhoog’

„Vorig jaar gingen wij, #artsenslaanalarm, de straat op om rokers persoonlijk hulp te bieden om van hun verslaving af te komen. Nu komen wij opnieuw onze spreekkamer uit. Dit keer voor u”, zo spreken ze Tweede Kamerleden aan.

In het Preventieakoord zijn afspraken gemaakt om uiterlijk in 2040 een Rookvrije Generatie te hebben gerealiseerd. De artsen: „Wij zijn blij dat de overheid met dit akkoord nu serieus werk maakt van tabaksontmoediging. En terecht, want tabaksverslaving is veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.”

De artsen stellen dat Nederland per jaar meer dan 20.000 doden door tabak per jaar kan voorkomen en honderden nieuwe verslaafde kinderen per week. In Nederland overlijdt er ieder half uur iemand aan de gevolgen van het roken, en elke week tenminste één ongeboren baby.

„We moeten meer doen en dit is het moment. Nederland is alvast begonnen. Steeds meer speelplekken, sportclubs, schoolpleinen en zorginstellingen worden rookvrij. Niet omdat het moet, maar omdat Nederland het wil. En dat is geweldig. Ook het bedrijfsleven neemt in toenemende mate haar verantwoordelijkheid. ABP, ING en ABN AMRO investeren niet langer in tabak. Kruidvat, Trekpleister en Lidl stoppen met de verkoop van tabak. Laten zij een voorbeeld zijn voor vele anderen. En ook wij, artsen en zorgprofessionals, doen wat we kunnen om rokers te helpen bij het stoppen en te voorkomen dat kinderen beginnen met roken.”

Het Preventieakkoord moet niet alleen een papieren tijger worden, stellen artsenfederatie KNMG en #artsenalarm. „Nu doorpakken. Ons medisch advies is: Steun het Akoord. Neem de leiding in de uitvoering ervan. Breng zo snel mogelijk de verkoop van tabak en omlaag en de prijs omhoog.”

Bij de 150 ondertekenaars zitten onder anderen René Héman, arts Maatschappij en Gezondheid, voorzitter artsenfederatie KNMG; Noor Rikkers, kinderlongarts, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog oncoloog, Amsterdam UMC.

