Coldcaseteam heropent onderzoek moord op Sedar Soares (13)

René Bergwerff van het coldcaseteam dat de moord op Sedar Soares onderzoekt, zegt vastbesloten te zijn de zaak alsnog op te lossen. „De moord staat gegrift in het collectieve geheugen van Nederland. Deze zaak moet worden opgelost.”

De Rotterdamse rechtbank veroordeelde in 2005 Gerald H. voor de moord. Hij kreeg 15 jaar. Door het gerechtshof en de Hoge Raad werd hij definitief vrijgesproken. Getuigen trokken tijdens de hofzaak plotseling hun verklaring in.

De 32-jarige Janet Soares, zus van Sedar, is blij dat de politie de zaak opnieuw oppakt en hoopt op een doorbraak. „Het is voor ons onverteerbaar dat niemand voor de moord op mijn broertje is veroordeeld en achter slot en grendel zit.

Lees het het interview met Janet Soares: