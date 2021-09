Esther de Lange (CDA) in race voor voorzitterschap Europees Parlement

De Nederlandse Europarlementariër wordt genoemd nu Manfred Weber afziet van de prestigieuze functie.

Weber heeft woensdagochtend gemeld dat hij Donald Tusk wil opvolgen als partijvoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP). Weber is nu fractievoorzitter van de EVP.

De Lange is al jaren actief in de Europese politiek, eerst als medewerker en sinds 2007 als Europarlementariër. Binnen de EVP, waarvan het CDA onderdeel is, heeft de in Limburg geboren politica al een flinke machtspositie.

Het is nog geen gelopen race voor De Lange. Ook een collega uit Malta is in beeld. De huidige voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli zou volgens een afspraak tussen de sociaaldemocraten en christendemocraten na 2,5 jaar stoppen.