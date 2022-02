LIVE | Laatste dag in hoger beroep tegen Thijs H.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak. Volg onderaan het bericht haar updates.

Thijs H. werd door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwang voor 3 moorden. In hoger beroep is deze week 30 jaar en tbs met dwangverpleging tegen hem geëist.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht. Volgens de advocaten Serge Weening en Job Knoester was Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar ten tijde van de moorden. Hij handelde volgens de deskundigen onder invloed van een psychose. Maar de rechtbank vond dat er nog genoeg momenten waren waarop Thijs H. er blijk van gaf zelf nog beslissingen te kunnen nemen. Zo beweerde hij tijdens de rechtszaak dat hij via nieuwsberichten en kentekens opdracht kreeg om 3 moorden te plegen. Maar hij stopte aanvankelijk na de eerste moord op de vrouw in Den Haag.

Ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank zei dat Thijs H. zijn symptomen aandikte en achteraf gedragingen inkleurde om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.

Het hof Den Bosch besloot in april een nieuw onderzoek te gelasten door een psycholoog en psychiater. Het huidige rapport is meer dan een jaar oud. Daarnaast week de rechtbank Limburg destijds af van het advies van de deskundigen om de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Een aantal deskundigen zal (opnieuw) worden gehoord op zitting. Het gaat om de deskundigen die het PBC-rapport in eerste aanleg hebben opgesteld en een psychiater die uitleg kan geven over de medicatie die de verdachte kreeg voor zijn ADHD. Ook de nieuw te benoemen deskundigen zullen ter zitting worden gehoord.

De deskundigen die eerder het haar van de verdachte toxicologisch hebben onderzocht, worden door de raadsheer-commissaris gehoord over de betrouwbaarheid van dat onderzoek. Het hof ziet daarom – vooralsnog – geen aanleiding om nieuw toxicologisch onderzoek te laten verrichten.