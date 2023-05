Premium Het beste van De Telegraaf

Glijdt vonnis seksueel geweld ook van hem af? Klein lichtpuntje voor Trump na dreun veroordeling

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Vijf miljoen dollar moet Donald Trump betalen aan schrijfster en columniste E. Jean Carroll. Ⓒ anp/hh

WASHINGTON - De vijf miljoen dollar schadevergoeding kan Donald Trump wel missen. Grotere zorgen zal hij zich maken over hoe hij zijn politieke schade kan beperken nadat hij door een civiele rechtbank in New York is veroordeeld voor seksueel geweld jegens schrijfster en columniste E. Jean Carroll. Zal zijn teflonlaag, die hem gedurende zijn carrière doorgaans redde van schandalen, herstellen van de krassen die het door de uitspraak opliep? Meevaller: omdat dit een civiele zaak betreft kon er geen celstraf worden geëist.