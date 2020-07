Boeren uit Noord- en Zuid-Nederland op trekker naar De Bilt

Een woordvoerder van de groep noordelijke boeren zei dinsdag dat de trekkers niet op snelwegen zullen rijden. Volgens hem is het mogelijk om via provinciale en lokale wegen op tijd in De Bilt te zijn. De bijeenkomst daar begint om 13.30 uur.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) kon dinsdag niet garanderen dat er nergens tractoren op snelwegen gaan rijden. De actiegroep raadde eerder iedereen aan om woensdag thuis te werken, omdat er overal in het land verkeershinder zou kunnen ontstaan. Langzaam verkeer zoals tractoren is verboden op de snelweg. De politie in Oost-Nederland kondigde dinsdag op RTV Oost aan dat er gehandhaafd zal worden zodra boeren toch op de snelweg gaan rijden. De politie is daar volgens een woordvoerster op voorbereid.

Transport

Transporteurs maken zich grote zorgen over de aangekondigde acties. De protestacties van boeren waarbij ze met trekkers wegen of bedrijven blokkeren, kunnen niet door de beugel en maken andere ondernemers tot slachtoffer. Dat zegt voorzitter Elisabeth Post van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie op de aankondiging van Farmers Defence Force (FDF) van een landelijke actiedag op woensdag.

Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen zich zorgen te maken over de actie van woensdag. De organisaties begrijpen „de emoties rond het directe ingrijpen in het boerenbedrijf”, maar vinden ook dat andere ondernemers „gewoon hun werk moeten kunnen doen. Zij mogen niet de dupe worden van de actie.”

„Ik begrijp natuurlijk heel goed dat de boeren óók opkomen voor hun bestaan, maar het kan niet de bedoeling zijn dat ze daarmee andere ondernemers in de wielen rijden”, aldus TLN-voorzitter Post. „Door met trekkers wegen of bedrijven te blokkeren treffen ze onze transportbedrijven die al zwaar zijn getroffen door de economische crisis en die bovendien voor ons allemaal in touw zijn. Dat is onaanvaardbaar.” Post noemt transportondernemers van „vitaal belang” voor de bevoorrading van Nederland. Als die in gevaar komt, vindt TLN dat de veiligheidsregio’s zouden moeten ingrijpen.

Stikstofcrisis

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het bedrijfsleven gezamenlijk moet optrekken om de stikstofcrisis tegen te gaan. „We moeten uiteindelijk komen tot één pakket van kosteneffectieve maatregelen over sectoren heen, om zowel de stikstof- als de economische crisis te bedwingen. Als boeren en andere sectoren uit het bedrijfsleven tegen elkaar worden opgezet helpt dit uiteindelijk niemand”, aldus de ondernemingsorganisaties.

De boeren protesteren woensdag met een landelijke actiedag tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Landbouwminister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen.