Gezin Oss ontsnapt aan vlammenzee: ’Het is gewoon een aanslag’

Een gezin met een baby van 4 weken heeft het huis moeten ontvluchten door brand in hun auto in de carport. Ⓒ Hendriks Multimedia

Oss - Het is druk op straat als politiemensen en inspecteurs van de brandweer maandagochtend de zwartgeblakerde woning aan de Staringstraat in Oss in- en uitlopen. Aan de schutting hangt een roze spandoek met de tekst: ’Hoera! Een meisje’. Vader, moeder, kind (2) en de baby konden op tijd aan de vlammen ontsnappen. Maar hun huis zijn ze kwijt. „Ze zijn door het oog van de naald gekropen”, vertelt een familielid.