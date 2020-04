RIVM: dodental corona stijgt met 148, minder ziekenhuisopnames

Gisteren belandden er 308 mensen in het ziekenhuis. Op donderdag zijn dat er 237.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Een samenleving waarin we langere tijd niet te dicht bij elkaar in de buurt moeten komen: het is anno 2020 de bittere realiteit.

Premier Rutte maakte dinsdagmiddag duidelijk dat Nederland, of het nou wil of niet, moet nadenken over de ’anderhalve-meter-economie’. Ideeën over hoe cafés, bioscopen en scholen eruit moeten zien om afstand tussen mensen te garanderen, moeten uit de sectoren zelf komen, niet van het kabinet.