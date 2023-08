Brandstofprijs volgend jaar verder omhoog: mogelijk €2,44 voor liter Euro95

Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt. Hij wil weten of het demissionaire kabinet voornemens is de eerder ingevoerde accijnsverlaging (als gevolg van oorlog in Oekraïne en stijgende olieprijzen) in stand te houden.

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) wil daar niet op vooruitlopen. Hij bevestigt dat de brandstofprijzen aan de pomp ’bij ongewijzigd beleid’ per 1 januari hard zullen stijgen. Daarnaast zullen verschillen met buurlanden ’nog groter worden dan voor de tijdelijke accijnsverlaging’, staat in ambtelijke stukken van het ministerie van Financiën.

Momenteel betaalt de Nederlandse automobilist al extreme prijzen voor een liter brandstof: de gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) is voor Euro 95 inmiddels opgelopen naar 2,23 euro per liter. Voor diesel moet gemiddeld 1,96 euro per liter (GLA) worden afgetikt.

Vergelijking met omliggende landen

Uit de cijfers die opgevraagd zijn, blijkt dat de Nederlandse Staat in vergelijking met omliggende landen flink binnenloopt op de geheven brandstofaccijns. Wie in Nederland benzine tankt betaalt per 1 juli op benzine 78 cent accijns voor één liter euroloodvrij. Daar bovenop komt nog 21 procent btw. Op 1 januari 2024 stijgt de accijns waarschijnlijk naar zo’n 96 cent per liter. Het Nederlands tarief ligt daarmee flink hoger dan het tarief van 35,9 eurocent accijns per liter benzine dat de Europese Unie hanteert.

Sinds 1 april 2022 had het Nederlandse kabinet de accijns voor benzine, diesel en lpg verlaagd om de stijging van de energieprijzen te vergoeden. Maar op 1 juli is een deel van die verlaging al teruggedraaid. Het andere volgt in principe per 1 januari 2024, tenzij het kabinet op Prinsjesdag met nieuwe maatregelen komt. De taks aan de pomp stijgt ook nog omdat de accijnzen verhoogd worden in lijn met de hoge inflatie. In totaal komt dat neer op bijna 21 cent extra per liter benzine, blijkt uit de antwoorden op de vragen van Omtzigt.

Grote grenseffecten

„Per 1 januari dreigt een prijsverschil van meer dan 40 cent in benzine met België. En 37 cent (eigenlijk nog meer omdat btw lager is) met Duitsland”, concludeert Omtzigt op basis van de cijfers. „Dat leidt tot grote grenseffecten. Het leidt tot extra inflatie. De regering zal dus actie moeten ondernemen”, aldus het Kamerlid.

Bekijk ook: Vanaf nu is het leven stuk duurder

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) laat in de antwoorden op vragen weten dat het kabinet niet vooruit ’wenst te lopen op de besluitvorming, mede gelet op haar demissionaire status en de substantiële budgettaire derving die gepaard gaat met het aanvullend temperen van de brandstofaccijns’. Hij wijst erop dat ook de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan nog kan bijsturen.

Het nieuws leidt tot woede bij Stephan Mangnus, algemeen directeur van Sakko dat ruim 40 tankstations over het hele land heeft. ,,Dit is een forse klap voor de tankstations en dat gaan we absoluut merken. Als het verschil dusdanig groot wordt, gaan mensen van steeds verder naar het buitenland rijden om te tanken. Dat gaat echt nergens over. Het wordt de hoogste tijd om te kijken naar accijnsharmonisatie, zodat de verschillen tussen landen kleiner worden.”

Zijn bedrijf merkte al een verschil na 1 juli, toen de prijzen ook enorm stegen. ,,We hebben een grensstation bij Valkenswaard dat in juli 53 procent minder verkocht dan in mei. Dat was het gevolg van een prijsstijging van 17 cent. Dan kun je wel bedenken dat als er straks een toename van 21 procent overheen komt je bijna naar nul gaat qua verkoop aan de grens.”

Tegelijkertijd betekent het dat Belgische en Duitse tankstations bij de grens mogelijk meer klandizie krijgen. ,,2,44 euro?! Oei.” Een woordvoerder van tankstation Gabriëls, dat 180 stations in Vlaanderen heeft, reageert verbaasd. ,,Dat is wel erg hoog. Ik kan me voorstellen dat er mogelijk meer Nederlanders die vlakbij de grens wonen onze kant op zullen komen. Of dat vakantiegangers die naar Nederland moeten net nog even hier tanken. Voor ons zou dat natuurlijk een goede zaak zijn, al beginnen de prijzen hier ook te stijgen.”