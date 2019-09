Rechters: schorsing Brits parlement onwettig

De uitspraak is een overwinning voor tegenstanders van premier Boris Johnson. Die liet het parlement deze week naar huis sturen. De schorsing duurt tot midden oktober. Critici vinden dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit.

De Schotse rechters gingen mee in die redenering. In een samenvatting van de uitspraak staat volgens de BBC dat Johnson buiten zijn boekje ging omdat de schorsing is bedoeld om „het parlement te hinderen.” Dat zou onder meer blijken uit de duur van de schorsing.

Het parlement is formeel geschorst door de koningin, die het advies van Johnson volgde. Dat wordt echter gezien als een formaliteit. De vorstin wordt niet geacht de adviezen van de premier naast zich neer te leggen.

Politiek vraagstuk

Eerdere rechtszaken tegen de schorsing waren op niets uitgelopen. Zo oordeelde een Schotse rechter onlangs nog dat het gaat om een politiek vraagstuk waar rechters geen zeggenschap over hebben. De tegenstanders van Johnson gingen vervolgens met succes in hoger beroep.

De juridische strijd over de schorsing is daarmee nog niet achter de rug. Een betrokken advocaat zegt dat het Britse hooggerechtshof zich nu over de zaak moet buigen. Dat beroep zou komende dinsdag beginnen.

De BBC bericht dat de uitspraak van woensdag niet betekent dat het parlement nu meteen moet worden teruggeroepen. Het hof heeft volgens de omroep geen opdracht gegeven de schorsing terug te draaien in de aanloop naar het hoger beroep in Londen.

De Britse regering noemt de uitspraak teleurstellend. Een woordvoerder bevestigt dat in beroep wordt gegaan.